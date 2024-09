W związku z sytuacją hydrometeorologiczną, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, wprowadza czasowy zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych. Zakaz obejmuje cały obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, w przypadku Lubuskiego są to powiaty: nowosolski, wschowski, żarski, żagański, krośnieński, świebodziński, słubicki, zielonogórski, miasto Zielona Góra.

Zakaz nie dotyczy upoważnionych służb i osób biorących udział w prowadzeniu działań związanych z poprawą stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.

Zakaz wchodzi w życie od dziś (17.09) do odwołania.