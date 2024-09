Uchwała w sprawie powołania komisji śledczej ds. Pegasusa została podjęta przez Sejm obradujący w niewłaściwym składzie. Tym samym uchwała dotknięta jest wadą prawną, która implikuje konieczność stwierdzenia przez Trybunał jej niezgodności z art. 2 konstytucji – uznał we wtorek (10 września) TK.

Trybunał Konstytucyjny orzekł we wtorek (10 września), że zakres działania komisji śledczej ds. Pegasusa jest niezgodny z konstytucją. TK rozpatrywał skargę grupy posłów PiS, dotyczącą uchwały o powołaniu tej komisji.

Jak poinformował sędzia Stanisław Piotrowicz w uzasadnieniu wyroku TK, uniemożliwienie sprawowania mandatów poselskich przez Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, w czasie, gdy podejmowano uchwałę o komisji śledczej ds. Pegasusa „doprowadziło do faktycznego wykreowania, nieznanej konstytucji, kategorii posłów niewykonujących swoich mandatów”. Według Piotrowicza, Sejm procedujący w takim składzie i uniemożliwiający posłom uczestniczenie w pracach legislacyjnych nad uchwałą „nie może być zakwalifikowany jako Sejm w rozumieniu konstytucyjnym”.

Sędzia Piotrowicz wskazał w związku z tym, że „konsekwencją bezprawnych działań marszałka Sejmu oraz organów postępowania karnego wykonawczego było wadliwe ukształtowanie składu Sejmu, który podjął kontrolowaną uchwałę” (o powołaniu komisji śledczej ds. Pegasusa).

– powiedział sędzia Piotrowicz.

To kolejne tego typu orzeczenie TK wskazujące na kwestię wygaszenia mandatów poselskich Kamińskiego i Wąsika. Po raz pierwszy, jeszcze w czerwcu TK orzekł, że nowelizacja przepisów o NCBR z 26 stycznia br. jest niekonstytucyjna, gdyż do głosowania nie dopuszczono obu posłów.

Jeszcze 6 marca br. Sejm przyjął uchwałę w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015-2023 i stwierdził, że „uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć Trybunału Konstytucyjnego wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy”. Od czasu podjęcia uchwały przez Sejm wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw.

Decyzja podjęta przez Trybunał Konstytucyjny wywołała polityczne komentarze w mediach społecznościowych.

– napisał na platformie X Krzysztof Brejza, europoseł z Platformy Obywatelskiej.

Dalsza część tekstu pod tweetem

Odmienne zdanie w kwestii decyzji Trybunału Konstytucyjnego wyraził Marcin Romanowski.

– podsumował polityk Suwerennej Polski.

Dalsza część tekstu pod tweetem

– oceniła europosłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz z Koalicji Obywatelskiej.

Dalsza część tekstu pod tweetem

– Władza ustawodawcza czyli posłowie nie mogą kontrolować władzy sądowniczej czyli sędziów, wydających zgody lub nie – co do stosowania kontroli operacyjnej. Trybunał Konstytucyjny postanowił to co oczywiste. O niezawisłości sędziów najgłośniej krzyczała Platforma