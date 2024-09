Do pięciu lat więzienia grozi 33-latkowi, którego po drogowym pościgu zatrzymali policjanci z Nowej Soli. Mężczyzna był pijany, ma zakaz prowadzenia pojazdów oraz był poszukiwany – poinformowała w poniedziałek (9 września) asp. Justyna Sęczkowska-Sobol z KPP w Nowej Soli.

Krótko po zatrzymaniu 33-latek z Dolnego Śląska miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Okazało się, że ma podwójny zakaz prowadzenia pojazdów oraz jest poszukiwany.

Za niezatrzymanie się kontroli drogowej i złamanie zakazu prowadzenia pojazdów Kodeks karny przewiduje karę do pięciu lat więzienia, a za jazdę w stanie nietrzeźwości do trzech lat więzienia. Do tego dochodzą wysokie kary finansowe.

Do pościgu doszło pod koniec ub. tygodnia w Nowej Soli. Funkcjonariusze na jednej z tamtejszych ulic chcieli zatrzymać do kontroli kierującego vw passatem, który przekroczył dozwoloną prędkość. Ten jednak dodał gazu i zaczął uciekać. Funkcjonariusze drogówki ruszyli za nim w pogoń.

– Kierujący passatem wjeżdżał na krawężniki, jechał szybko i niebezpiecznie. Jego ucieczka zakończyła się po kilkunastu kilometrach. Zdecydowane i profesjonalne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania skrajnie nieodpowiedzialnego 33-latka

– powiedziała asp. Sęczkowska-Sobol.