Żagańskie Muzeum Obozów Jenieckich gości turystów z całej Europy, a nawet świata, którzy chcą poznawać historię stalagów. Wśród przybyłych często są członkowie rodzin żołnierzy przetrzymywanych w oflagach w czasie wojny. Zdarzają się także nietypowe odwiedziny. Ostatnio była to rozmowa z goszczącą u muzealników żoną reżysera filmu „The Great Escape”.

Po raz kolejny placówkę odwiedziła Kathy Sturges, żona Johna Sturgesa reżyserującego hollywoodzką produkcję. Muzeum otrzymało również cenne pamiątki. To między innymi zdjęcia z planu filmowego czy korespondencja z czasów, kiedy w 1962 roku nagrywano film. – Dla nas było to niezwykle ciekawe spotkanie. Takie chwile są bezcenne jak pamiątki, które podarowała nam Kathy. Oczywiście będą one stanowić część naszej muzealnej ekspozycji – mówi dyrektor Marek Łazarz:

Dodajmy, że w planach jest już rozważana kolejna wizyta żony reżysera w żagańskiej placówce.