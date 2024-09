Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu zaprasza na sobotni trening z mundurowymi. Swoich sił pod okiem instruktorów będą mgli spróbować kandydaci do służby pożarniczej. Spotkanie zaplanowano na hali sportowej kompleksu Arena przy ulicy Kochanowskiego.

Test sprawności fizycznej to jeden z wymogów podczas naboru do straży. – Warto spotkać się z nami i zobaczyć jak wyglądają konkurencje. To również doskonała okazja, aby podpatrzeć jak robią to instruktorzy czy wziąć pod uwagę cenne wskazówki dotyczące techniki – mówi młodszy brygadier Daniel Pelc komendant strażaków powiatu:

– Koronną konkurencją w trakcie egzaminu sprawnościowego jest tak zwany bip test. Wiele osób przekonało się już, że nie jest on taki prosty, jak się pozornie wydaje – zaznacza komendant:

Strażacy przypominają także o zabraniu na trening zmiennego obuwia i stroju sportowego.