Mieszkańców Wschowy i okolic czeka w najbliższą sobotę ważne wydarzenie. To obchody 85. rocznicy „Wypadu na Wschowę”. O południa żołnierze Wojska Polskiego wyruszą z Leszna Do Wschowy, gdzie około piętnastej na rynku odbędzie się piknik wojskowy. – To było niewielkie, ale ważne wydarzenie Kampanii Wrześniowej 1939 roku, kiedy polscy żołnierze uderzyli na niemiecką wtedy Wschowę – mówi Damian Małecki, dyrektor Muzeum Ziemi Wschowskiej.

W programie pikniku pokaz sprzętu m i wojskowa grochówka.