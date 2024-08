Kac napisał do swoich odpowiedników w wielu państwach, wzywając do wsparcia Izraela w walce przeciwko Hezbollahowi, Iranowi i jego sojusznikom – przekazał portal Times of Israel.

Izrael nie chce pełnowymiarowej wojny z Hezbollahem, ale reaguje na działania tego ugrupowania i korzysta ze swojego prawa do obrony – oświadczył w niedzielę szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac. Rozpoczęliśmy ataki na Hezbollah, ponieważ wykryliśmy, że planuje on poważny atak na Izrael z użyciem dronów i rakiet – dodał.

Groźby Iranu i Hezbollahu skutkowały wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie do poziomu najwyższego od miesięcy. USA wzmocniły obecność militarną w regionie i zadeklarowały pomoc Izraelowi w odparciu ewentualnych ataków. Waszyngton prowadził jednocześnie kampanię dyplomatyczną mającą zapobiec dalszej eskalacji – w obawie, że seria wzajemnych ciosów może doprowadzić nawet do regionalnej wojny.

Od początku wojny w Strefie Gazy Hezbollah regularnie ostrzeliwuje północ Izraela, co spotyka się z kontratakami. W uderzeniu na kontrolowane przez Izrael Wzgórza Golan zginęło pod koniec lipca 12 dzieci i nastolatków. Izrael obarczył winą za atak Hezbollah, który jednak się do niego nie przyznał. Kilka dni później izraelskie lotnictwo uderzyło w Bejrut, zabijając Szukra. Hezbollah zapowiedział odwet.

Jak zaznaczył Netanjahu Izrael zrobi wszystko, by się obronić i będzie się trzymał prostej zasady – „ktokolwiek nas skrzywdzi, my skrzywdzimy jego”.

– Dzisiejszego poranka wykryliśmy przygotowania Hezbollahu do ataku na Izrael. W porozumieniu z ministrem obrony (Joawem Galantem) i szefem sztabu (gen. Hercim Halewim) poleciliśmy wojsku podjąć aktywne działania, by usunąć to zagrożenie

Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest najbardziej napięta od miesięcy. Rosną obawy, że napędzająca się wymiana ciosów może doprowadzić nawet do regionalnej wojny. Rząd w Jerozolimie ostrzegł Hezbollah, że jeżeli ten zaatakuje Tel Awiw, spotka się to z „ostrą odpowiedzią” Izraela wymierzoną w Bejrut – podała w sobotę stacja Kanał 12.

Według wytycznych obrony cywilnej na terenach o wyższym poziomie zagrożenia mogą nadal funkcjonować szkoły czy miejsca pracy – pod warunkiem, że znajdują się tam schrony, do których można dostać się w określonym dla danego terenu czasie. W przypadku Tel Awiwu wynosi on półtorej minuty, dla Hajfy minutę, dla Akki – 30 sekund.

7. Izrael/ Media: Iran raczej nie przyłączy się do ataku Hezbollahu

Iran raczej nie przyłączy się do ataku Hezbollahu na Izrael – napisał w niedzielę portal Ynet, opierając się na rozmowach z izraelskimi urzędnikami. Iran, podobnie jak Hezbollah, zapowiedział już wcześniej odwet za poprzednie ataki Izraela lub przypisywane temu państwu.

W niedzielę rano Izrael przeprowadził naloty wyprzedzające na Liban, po wykryciu, że Hezbollah przygotowuje się do dużego ataku na państwo żydowskie. Krótko po tym Hezbollah ostrzelał północ Izraela. Według wojska uderzenie wyrządziło jednak „bardzo małe szkody”.

Kontrolujący południe Libanu i wspierany przez Iran Hezbollah oświadczył, że atak był „pierwszą fazą” zapowiedzianego odwetu za zabicie przez Izrael 30 lipca wojskowego przywódcy tej organizacji Fuada Szukra. Również Iran ogłosił, że zemści się na Izraelu za śmierć przywódcy palestyńskiego Hamasu, Ismaila Hanijego, który dzień po śmierci Szukra zginął w ataku na Teheran.

Po tych zapowiedziach przez ostatni miesiąc sytuacja na Bliskim Wschodzie pozostawała bardzo napięta. Izrael przygotowywał się do odparcia ataku lub działań wyprzedzających. USA i inne państwa prowadziły intensywne wysiłki dyplomatyczne, by zniechęcić Teheran do uderzenia i zapobiec dalszej wymianie ciosów, która mogłaby doprowadzić do regionalnej wojny.

Izrael nie chce pełnowymiarowej wojny z Hezbollahem, ale reaguje na jego działania i korzysta ze swojego prawa do obrony – oświadczył w niedzielę szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac.

Według wcześniejszych doniesień medialnych, Iran odwleka swoją reakcję m.in. w oczekiwaniu na wyniki trwających rozmów o zawieszeniu broni w wojnie Izraela z Hamasem w Strefie Gazy. Gdyby porozumienie zostało przyjęte, władze w Teheranie miałyby odstąpić od ataku. Uderzenie Hezbollahu było spodziewane niezależnie od rozmów o rozejmie – powiedzieli izraelscy urzędnicy portalowi Ynet.

W niedzielę rano Hezbollah oznajmił, że „na dziś zakończył” swój plan odwetu na Izraelu i z lekceważeniem odniósł się do komunikatów izraelskiej armii, głoszących, że jej wyprzedzające uderzenie zapobiegło większemu atakowi. Hezbollah utrzymuje, że wystrzelił ponad 320 rakiet, z czego część uderzyła w bazy wojskowe, natomiast izraelska armia podała, że nad kraj nadleciało około 210 pocisków.

Nie ma doniesień o ofiarach po stronie izraelskiej. Według wojska część rakiet została zestrzelona, wiele spadło na otwartych terenach, a niektóre „uderzyły, powodując obrażenia i straty”. Żadna z nich nie dosięgła jednak celów militarnych – dodała armia.

Wojsko przekazało, że około 100 myśliwców uderzyło w 40 zgrupowań wyrzutni rakietowych Hezbollahu, niszcząc tysiące z nich. Jak dodano, większość była wycelowana w obiekty na północy Izraela, ale część miała zaatakować środkową część kraju. W nalotach zginęły trzy osoby – poinformowało ministerstwo zdrowia Libanu.

Jak powiadomiła izraelska rozgłośnia wojskowa, poranna wymiana ciosów z Hezbollahem nie wpłynęła na uczestnictwo Izraela w negocjacjach o rozejmie w Gazie. W niedzielę w Kairze ma się odbyć kolejna tura rozmów na wysokim szczeblu. Do stolicy Egiptu udaje się izraelska delegacja, której przewodniczą szef Mosadu Dawid Barnea i dyrektor służby bezpieczeństwa Szin Bet Ronen Bar. USA wywierają naciski zarówno na Izrael, jak i Hamas, by przyjęły porozumienie kończące trwającą od ponad 10 miesięcy wojnę.