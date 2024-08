Do lubuskiej listy questów dołączają kolejne miejscowości. 31 sierpnia nowe gry terenowe ruszają w Zielonej Górze oraz Szprotawie. Forma spędzania wolnego czasu w terenie w poszukiwaniu skarbów z aplikacją mobilną lub mapką papierową staje się coraz bardziej popularna.

Po Żarach są to następne lokalizacje włączone w sieć programu Questy Wyprawy Odkrywców. – Zachęcam do spróbowania swoich sił w ciekawym poznawaniu historii regionu. Jest to naprawdę wciągająca zabawa, ale i nauka – mówi wolontariuszka projektu i questowiczka Danuta Holska:

– Dzięki uruchamianej aplikacji jest również okazja do poznania szprotawskich walorów przyrodniczych – podkreśla Danuta Holska:

Dodajmy, że w Lubuskiem funkcjonuje już 21 questów.