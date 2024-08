Na stopień generała broni w przeddzień Święta Wojska Polskiego awansowany został zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Stanisław Czosnek. Prezydent Andrzej Duda mianował również nowych generałów dywizji i brygady oraz wręczył odznaczenia państwowe.

Podczas środowej (14 sierpnia) uroczystości na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego za bohaterskie czyny bojowe Orderami Krzyża Wojskowego, czyli najwyższym odznaczeniem wojskowym przyznawanym w czasie pokoju, odznaczonych zostało ośmiu żołnierzy. Żołnierze Wojsk Specjalnych oraz wojskowych służb specjalnych uhonorowani zostali za działania w czasie misji bojowych w Afganistanie oraz Iraku. Kawalerem Orderu został także st. chor. szt. Andrzej Woltmann, który m.in. uczestniczył w obronie City Hall w irackiej Karbali przed szyickimi bojownikami w 2004 roku.

Wśród odznaczonych znalazł się również gość honorowy środowej uroczystości i obchodów Święta Wojska Polskiego, szef Komitetu Wojskowego NATO adm. Rob Bauer. Admirał został odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP.

Podczas środowej (14 sierpnia) uroczystości Andrzej Duda podkreślał, że adm. Bauer, stojący na czele Komitetu Wojskowego NATO od 2021 r., brał udział w podejmowaniu wielu istotnych decyzji, w tym takich umacniających wschodnią flankę.

– Dziękuję, panie generale, za tę służbę dla Sojuszu i Rzeczypospolitej, jako jego części. (…) Dziękuję także za wspieranie obrońców Ukrainy

– mówił prezydent.

Swoje podziękowania Duda skierował również w stronę żołnierzy odznaczonych Orderami Krzyża Wojskowego, wskazując na ich „niezwykłą odpowiedzialność” i „niezwykłe bohaterstwo”.

Prezydent wręczył również nominacje generalskie. Na stopień generała broni został awansowany zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP Stanisław Czosnek.

Czosnek to zastępca dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych, były dowódca 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej; w latach 2013-16 dowodził 1. Warszawską Brygadą Pancerną. Służył w Afganistanie jako zastępca dowódcy Regionu Wschodniego ds. Koalicyjnych sił ISAF.

Dalsza część tekstu pod zdjęciem

Mianowany na stopień generała broni – Zastępca Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał dywizji Stanisław Czosnek. Fot. PAP/Radek Pietruszka

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: Piotr Fajkowski – dowódca 11. Dywizji Kawalerii Pancernej, Piotr Kriese – inspektor szkolenia w Dowództwie Generalnym RSZ, Michał Rohde – zastępca dowódcy 2. Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, Bogdan Rycerski – szef sztabu Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód oraz Marek Wawrzyniak – szef Zarządu Inżynierii Wojskowej, zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk w DGRSZ.

Kilkunastu pułkowników otrzymało nominacje na stopień generała brygady. Wśród nich dowódca 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej Grzegorz Kaliciak. Kaliciak to weteran misji w Afganistanie i Iraku; zasłynął jako dowódca obrony ratusza w Karbali przez polskich i bułgarskich żołnierzy przed szyickimi bojownikami.

Ponadto na stopień generała brygady mianowani zostali: płk Witold Bartoszek, dowódca 1. Brygady Logistycznej; płk Tomasz Biedziak, dowódca 20. Brygady Zmechanizowanej; płk Mieczysław Bieniek, szef zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2 w Sztabie Generalnym WP; płk Mirosław Bodnar – Radca Koordynator w DGRSZ; płk Marek Brzezicha, dowódca 3. Brygady Radiotechnicznej; płk Jarosław Chojnacki, Szef Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. Operacyjnych w Dowództwie Operacyjnym RSZ; płk Piotr Iwaszko, dowódca 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego; płk Jerzy Jankowski, Radca Koordynator w biurze ministra ON; płk Grzegorz Kołodziejczyk, dowódca 3. Skrzydła Lotnictwa Transportowego; płk Damian Matysiak, zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa; płk Piotr Saniuk, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych oraz płk Arkadiusz Widła, szef Inspektoratu Kontroli Wojskowej.

Podczas wystąpienia po wręczeniu nominacji prezydent podkreślił, że „generałowie wiedzą jaka to jest odpowiedzialność przyjąć na siebie nominację generalską”.

– Czy to na kolejny stopień generalski, (stopień) dowodzenia, odpowiedzialności za bezpieczeństwo ojczyzny, za planowanie, za dowodzenie wielkimi formacjami zbrojnymi, czy to wstąpienia do korpusu generalicji

– powiedział prezydent.

Bo – jak mówił – „to nie tylko prestiż, to nie tylko podsumowanie dotychczasowej służby, zaszczytne, wzorowe podkreślenie jej charakteru, jako znakomitego dla RP i w jej ocenie, ale to także i przede wszystkim zobowiązanie na przyszłość”.

– Do służby jeszcze bardziej wytężonej, jeszcze bardziej odpowiedzialnej, z wzięciem na siebie jeszcze większego ciężaru i gotowości

– zaznaczył prezydent.

Podziękował też rządowi i resortowi obrony za podpisanie w ostatnich dniach kolejnych kontraktów zbrojeniowych m.in. na dostawę dla Wojska Polskiego 96 śmigłowców szturmowych AH-64E Apache oraz na 28 lekkich opancerzonych transporterów rozpoznawczych Kleszcz.

Oprócz prezydenta Dudy głos zabrał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. „Jesteście odpowiedzialni, dzisiaj jeszcze bardziej za Polskę, za swoich podwładnych, za Wojsko Polskie, za miłość do ojczyzny, bo bez niej nie można wstąpić do armii, nie można awansować i nie można służyć. Ona zawsze jest na pierwszym miejscu” – podkreślał minister obrony, zwracając się do nominowanych generałów.

Zwracał uwagę, że nowi generałowie otrzymują w swoje ręce wielką odpowiedzialność.

– Jesteśmy z was dumni. Dziękujemy, że potrafiliście przez swoje życie udowodnić, że tych gwiazdek kolejnych i wężyka jesteście godni, że potrafiliście to zdobyć. To jest wasz dzień i waszych rodzin. Ale to jest też nasz dzień, jako Polski

– powiedział.

Szef MON dziękował jednocześnie prezydentowi Andrzejowi Dudzie za przyjęcie wszystkich propozycji nominacji, które złożył na ręce zwierzchnika Sił Zbrojnych.

– Bardzo dziękuję za te 19 nominacji, które pan przed chwilą wręczył. To jest wymiar odpowiedzialności za bezpieczeństwo państwa polskiego. I w tym względzie nie może być nadmiernych emocji politycznych, jakiejś własnej ambicji czy innych celów. Tu musi być rzetelna, codzienna praca, która przynosi efekty

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zadeklarował, że transformacja polskiego wojska będzie trwała.

– Transformacja będzie trwać, wydatki na zbrojenia w przyszłym roku będą większe niż w tym. Potrzebujemy i będziemy szukać kolejnych źródeł finansowania, bo to jest wielki wysiłek wszystkich podatników, za który bardzo serdecznie dziękuję

– powiedział Kosiniak-Kamysz.

Przeddzień Święta Wojska Polskiego, rocznica m.in. zwycięskiego starcia pod Ossowem, które uznawane jest za początek zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku to już tradycyjny dzień, gdy prezydent wręcza oficerom nominacje generalskie.