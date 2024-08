Z Krajowego Planu Odbudowy do szpitali, które są w Krajowej Sieci Onkologicznej, trafi ponad pięć miliardów złotych. Pod koniec lipca do sieci zakwalifikowano 243 placówki, które będą mogły starać się o te pieniądze. To mniej więcej połowa szpitali, które do tej pory wykonywały świadczenia w zakresie leczenia raka.

„Kwalifikacja do sieci jest warunkiem, aby resort mógł ogłosić konkurs z KPO na inwestycje w onkologii” – powiedział IAR dyrektor departamentu Opieki Koordynowanej w ministerstwie zdrowia Konrad Korbiński.

„Jeśli chodzi o obszar onkologiczny, jest to największy konkurs w historii. Kwota dostępna w konkursie to ponad pięć miliardów złotych. Będzie ona przeznaczona na to, żeby szpitale zakwalifikowane do sieci inwestowały w sprzęt oraz modernizację infrastruktury, z której bezpośrednio korzystają pacjenci, na remonty na przykład łazienek i poczekalni” – dodał.

Dyrektor Konrad Korbiński potwierdził, że w resorcie od kilku miesięcy trwają konsultacje z ekspertami i prace nad nowelizacją ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej. Dodał, że jest kilka obszarów, które wymagają zmiany.

„Obecne przepisy nie pozwalają wdrożyć elektronicznej Karty Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego. Jest to niezwykle ważny dokument, który ułatwia pracę lekarzom. Karta jest też nośnikiem wskaźników pomiaru jakości opieki onkologicznej” – przekazał Konrad Korbiński.

Dodał jednocześnie, że „jeżeli standaryzujemy opiekę, to musimy ją mierzyć. Jakość jest niezwykle istotna i będzie premiowana w ramach sieci”.

„W obecnych przepisach widzimy niedoskonałości związane z tym, że jakość jest monitorowana i oceniana przez ośrodki, które realizują świadczenia onkologiczne. Tak nie powinno być” – zaznaczył dyrektor Korbiński.

Konieczna jest również większa współpraca między placówkami o różnych stopniach referencyjności. Dla pacjentów niezwykle ważne jest wprowadzenie w KSO koordynatorów i koordynacji leczenia.

„Zależy nam na tym, żeby pacjenci po diagnozie byli pod opieką systemu. Nie szukali lekarzy i nie dobijali się do szpitali, tylko zostali objęci opieką koordynowaną w procesie leczenia” – powiedział.

Dyrektor Korbiński zaznaczył, że finansowanie leczenia onkologicznego w ramach KSO będzie uzależnione od jakości udzielanych świadczeń, a nie poziomu referencyjnego.

Na początku września resort zdrowia ma przedstawić założenia do projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej.