Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Dolina Zielona wskrzesza pamięć o dawnej świetności Mirostowickich Zakładów Ceramicznych. Po minionym czasie sławy manufaktury pozostała sala ekspozycyjna, którą opiekują się społecznicy.

Jeszcze do lat 90. poprzedniego stulecia miejscowość słynęła z wyrobu produktów z ceramiki. Znak „MI” na tak zwanych garniturach kawowych rozpoznawalny był w wielu krajach Europy. Fabryka eksportowała swoje wyroby do wielu państw, a ceramiczne kufle zamawiały niemal wszystkie kopalnie w kraju. Ekspozycyjna sala znajduje się w budynku, gdzie mieści się filia gminnej biblioteki. Znaleźć tu można dawne formy o różnych kształtach oraz wiele egzemplarzy różnych wyrobów z ceramiki. Nawet zestawy biurowe. Uwagę przyciągają również zdjęcia ukazujące dawne funkcjonowanie zakładów. Jak mówi radny i prezes stowarzyszenia Maciej Szafrański wiele śladów po zakładzie można znaleźć w okolicznych lasach. – Do dziś mieszkańcy przynoszą przedmioty pochodzące z miejsca, gdzie zatrudniano kilkaset osób – dodaje mirostowicki strażnik pamięci: