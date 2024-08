Żagański magistrat przedłuża termin składania ofert na przebudowę kąpieliska miejskiego przy ulicy Niepodległości. Oferenci mają czas na złożenie dokumentów do 23 sierpnia.

Przypomnijmy, basen od kilku lat jest nieczynny. Powodem jest zły stan techniczny obiektu i wycieki wody z niecki. – Zależy nam na tym, aby przywrócić kąpielisko do życia. To jedno z zadań miasta na tę kadencję. Chcemy się jednak do tego dobrze przygotować – mówi burmistrz Sławomir Kowal:

– Mamy już zapytania od firm zainteresowanych inwestycją. Przypomnę, że miasto otrzymało promesę w wysokości około dwunastu milionów złotych – podkreśla burmistrz Żagania:

Dodajmy, że w ostatnim czasie straż pożarna gasiła pożar części socjalnej nieczynnego kąpieliska.