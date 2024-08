Wschowska prokuratura wysłała do sądu akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, którzy pobili małżeństwo. Kobietę siłą wrzucili do jeziora. Mężczyznom grozi do 3 lat więzienia – powiedziała PAP we wtorek (6 sierpnia) prokurator Ewa Antonowicz, rzeczniczka zielonogórskiej prokuratury okręgowej.

Wszystko wydarzyło się we wrześniu ub.r. Trwało otwarcie pomostu na miejskiej plaży w Sławie. W imprezie brało udział małżeństwo. Para nagle została zaatakowana przez dwóch 35-latków.

– Mężczyzna został uderzony przez jednego ze sprawców. Kiedy upadł obaj kopali go i bili

– powiedziała prokurator Antonowicz.

Na pomoc bitemu mężowi ruszyła żona.

– Kobieta została wrzucona siłą do jeziora przez jednego z 35-latków, który dodatkowo wykręcał jej ręce i szarpał za włosy

– podała prokurator Antonowicz.

Sprawcy po zatrzymaniu zostali aresztowani.

Do sądu został wysłany akt oskarżenia przeciwko obu mężczyznom.

– Grozi im kara do 3 lat więzienia

– powiedziała prokurator Antonowicz.