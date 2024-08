30 lat działa już w Zielonej Górze Rotary Club. Jego misją, podobnie, jak innych Rotarian w Polsce i na świecie, jest apolityczna i świecka, działalność ludzi różnych zawodów i przekonań, na rzecz innych. – To służba na rzecz innych ponad własną korzyść – cytuje hasło Rotarian Marcin Trzos, prezydent zielonogórskiego klubu.

Zebranie założycielskie Klubu Rotary w Zielonej Górze odbyło się 27 października 1993 roku. Od tego czasu zielonogórscy Rotarianie pomagają zakupując urządzenia poprawiające komfort pracowników i pacjentów służby zdrowia, czy tworząc fundusze dla wybranych osób. – Tak było choćby w przypadku zielonogórskiego szpitala – mówi Marcin Polakiewicz, past prezydent.

Rotary International to najstarsze stowarzyszenie tzw. klubów służebnych na świecie. Zrzesza około 32 tysiące klubów Rotary w prawie 170 krajach. Należy do nich ponad 1 milion 200 tysięcy Rotarian. Zielonogórski Rotary Club planuje jubileuszowe uroczystości we wrześniu.