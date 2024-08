Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami, które w niedzielę (4 sierpnia) mogą występować w województwie lubuskim.

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia dla naszego regionu przed burzami. Alert dotyczy powiatów: gorzowskiego, Gorzowa, krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, strzelecko-drezdeneckiego, sulęcińskiego, świebodzińskiego, wschowskiego, Zielonej Góry, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego.

Od godziny 11.00 do 19.00 prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Lokalnie grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska to 80 procent.