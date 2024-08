Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności śmierci 42-latka, którego ciało znaleziono w Jeziorze Postomsko w Wędrzynie, w pow. sulęcińskim – poinformowała w piątek (2 sierpnia) PAP mł. asp. Klaudia Biernacka z Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie.

Do tragedii doszło w czwartek (1 sierpnia). Tego dnia około godz. 22 na policję zgłosiła się żona mężczyzny informując, że około godz. 18 poszedł on wykąpać się w jeziorze i nie wrócił już do domu. Dodała, że w międzyczasie na brzegu jeziora ktoś znalazł jego rzeczy.

Zaraz po zgłoszeniu rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny. Około północy strażacy wyłowili z jeziora ciało 42-latka.

Policjanci przeprowadzili oględziny, a prokurator zarządził sekcje zwłok, która ma ustalić przyczynę zgonu mieszkańca Wędrzyna.