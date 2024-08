W poniedziałek startuje największa żarska impreza kulturalna. To 33. Międzynarodowe Plenerowe Spotkania ze Sztuką. Będą koncerty, spotkania z artystami, przedstawienia czy warsztaty. Na kilkudniowe obcowanie z kulturą i sztuką mieszkańców oraz turystów zapraszają władze miasta i Żarski Dom Kultury.

Program obfituje w wiele ciekawych wydarzeń. Organizatorzy już dziś zachęcają do obcowania z muzyką, plastyką i teatrem. Do Żar przyjadą artyści z całej Polski oraz różnych zakątków świata. – Ulice, rynek oraz nasze obiekty tętnić będą kulturą w różnych klimatach. Naprawdę warto się z nami spotkać. Zachęcamy do kilku dni smakowania tego, co piękne – mówi dyrektor Żarskiego Domu Kultury Łukasz Matyjasek