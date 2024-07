Gmina Żagań buduje od podstaw drogę w Gorzupi. Gruntowy ciąg komunikacyjny zmieni nawierzchnię na asfaltową. Koszt prac opiewa na około 1,5 miliona złotych. Zadanie realizowane jest z dofinansowaniem.

Jest to droga prowadząca do drewnianego mostu w Gorzupi. – Mieszkańcy czekali od dawna na te roboty. Tym bardziej, że dzięki nim wkrótce wygodnie będą mogli dotrzeć do głównej części miejscowości – mówi Piotr Kowalski z gminnego urzędu:

– Praktycznie większość dróg spełniających parametry związane z otrzymaniem dofinansowania już mamy przebudowane – zaznacza Piotr Kowalski:

Dodajmy, że prace mają potrwać do końca sierpnia.