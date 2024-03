Gmina Żagań podpisała z wykonawcą umowę na przebudowę drogi w Miodnicy. Zadanie wyceniono na ponad pół miliona złotych. Prace realizowane będą z wykorzystaniem środków zewnętrznych.

Miodnicka droga do tej pory była duktem gruntowym. – Robimy to z myślą o mieszkańcach dojeżdżających do swoich posesji. Umowa podpisana, za chwilę ruszamy z pracami ziemnymi – mówi Piotr Kowalski kierownik referatu gminnego urzędu:

– Oczywiście inwestycja zakłada również doświetlenie drogi – zaznacza Piotr Kowalski:

Dodajmy, że wykonawca ma 6 miesięcy na realizację zadania od dnia podpisania umowy.