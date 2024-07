Słowa cenionego językoznawcy prof. Jerzego Bralczyka wywołały poruszenie i lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu zwierzolubów, wolontariuszy organizacji, artystów komentowało wypowiedź profesora, zarzucając mu brak empatii czy bycie „dziadersem”.

Dziś po 20.00 w magazynie Między nami zwierzętami rozmowa nie tylko o tym czy pies zdycha, umiera, odchodzi.

Przyjrzymy się całej sprawie, która wywołała tyle złych emocji i chęć udowodnienia, że to językoznawca się myli.

Tymczasem świat biologii jest przecież bardzo okrutny. Jak nazywać słowami te same zjawiska, ale odnoszące się do ludzi i zwierząt? Dlaczego słowo „zdychać” ma obraźliwe znaczenie w stosunku już nie tylko do ludzi, ale także i do zwierząt?

Szymon Płóciennik – dziennikarz

Tomasz Turowski – filozof

oraz Sebastian Pilichowski – biolog

