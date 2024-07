Starostwo Powiatowe w Żaganiu zaprasza wystawców do współtworzenia tegorocznych dożynek. Święto plonów odbędzie się nad zalewem w Małomicach. Urząd zachęca wytwórców, rzemieślników, rękodzielników do wystawienia swojego stoiska podczas tegorocznego wydarzenia.

Coroczne dziękowanie za zbiory jest doskonałą okazją do zaprezentowania swoich wyrobów. – Staramy się każdego roku, aby było to święto wyjątkowe. To także ważna integracja środowiska rolników – mówi starosta żagański Anna Michalczuk:

– Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są do pobrania na stronie urzędu. Zachęcamy do współtworzenia wydarzenia – zaznacza Anna Michalczuk:

Dodajmy, że termin składania wniosków upływa 16 sierpnia.