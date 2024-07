W Żaganiu trwają zdjęcia do krótkometrażowego filmu fabularnego. Podczas jego realizacji konsultantem doradzającym ekipie filmowej Dream Garden jest Marek Łazarz dyrektor Muzeum Obozów Jenieckich. W projekcji pojawi się także czołg T-34, którym zawiaduje 34 Brygada Kawalerii Pancernej.

Sceny do filmu nagrywane się między innymi na placu ćwiczeń taktycznych za żagańskim kompleksem koszarowym. To opowieść o załodze czołgu o numerze taktycznym 217. – Nie jest to kontynuacja dobrze wszystkim znanego serialu o przygodach czterech pancerniaków, ale projekt pokazuje załogę formacji pancernej – mówi Marek Łazarz:

Reżyserem filmu jest Adam Lach, wnuk nieżyjącego już pułkownika Mateusza Lacha, który udzielał wskazówek jako konsultant przy powstawaniu serialu „Czterej pancerni i pies”. – Chyba po dziadku pozostała we mnie ta miłość do czołgów – mówi reżyser:

Dodajmy, że premiera filmu planowana jest na wiosnę przyszłego roku.