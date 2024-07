Po raz szósty w Żaganiu zorganizowano coroczną imprezę pod nazwą Power Rower. Impreza propagująca turystykę rowerową przeprowadzona została na terenach przyległych do Muzeum Obozów Jenieckich. Tradycyjnie wydarzenie rozpoczęło się od wycieczki jednośladami z regionalistą.

W krajoznawczej przejażdżki wzięło udział około 75 cyklistów. Nie zabrakło także reliktów związanych z tą formą komunikacji. Rowery sprzed wieku przywieźli pasjonaci z grupy Retro Rowery. Były także rowerowe akcesoria z lat 20’ poprzedniego stulecia. To wszystko przyjechali zobaczyć miłośnicy tej formy aktywnej turystyki z wielu lokalizacji województwa a nawet kraju. No jak mówią rowery łączą ludzi. – Warto organizować takie spotkania. To dobra zabawa i integracja środowiska – dodają uczestnicy Power Rower:

Dodajmy, że na uczestników eventu czekały także pamiątkowe koszulki.