W wyniku wczorajszej burzy jaka przeszła nad Świebodzinem wiele miejsc w mieście zostało zalanych. To m. in. Szpitalny Oddział Ratunkowy i ulica Łużycka pod wiaduktem. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać młodego człowieka skaczącego do wody zalegającej na ulicy, z barierek odgradzających chodnik od jedzeni. W trakcie skoku chłopak wykonuje salto w powietrzu.

Jak tłumaczy Paweł Chorążyczewski ze Specjalistycznej Służby Poszukiwawczo-Ratowniczej, to mogło skończyć się tragedią:

Dodajmy, że pod wiaduktem utonęły również samochody. To nie przeszkodziło jednak innemu mężczyźnie w pływaniu po ulicy na dziecięcym pontonie i umieszczeniu filmu z tego zdarzenia w mediach społecznościowych.