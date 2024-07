Rozwój turystyki jest priorytetem władz gminy Nowa Sól. We wsiach powstają miejsca do rekreacji, plaże nad miejscowymi jeziorami i ścieżki rowerowe. Właśnie zakończył się pierwszy etap budowy trasy z Kiełcza do Nowej Soli, ale władze gminy myślą o kolejnych kilometrach. – Nasz cel to stworzenie sieci ścieżek, które dołączamy do trasy przebiegającej przez powiat nowosolski – mówi wójt Izabela Bojko.

W tym roku powstanie także ścieżka rowerowa, która połączy Rudno z Nowym Żabnem.