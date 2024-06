2 lipca z Klenicy wyruszy 41. Piesza Pielgrzymka Duszpasterstwa Rolników na Jasną Górę. Chociaż pielgrzymka tradycyjnie wyrusza z Klenicy, to jednak już 1 lipca pątnicy pokonają najpierw trasę z Otynia do Klenicy, by stamtąd następnego dnia podjąć wędrówkę do Częstochowy. Do udziału chętnych wiernych zaprasza ksiądz Paweł Mydłowski z parafii w Otyniu.

W czasie dwunastu dni pątnicy pokonają trasę o długości prawie 350 kilometrów.