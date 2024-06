Oszuści działając metodą „na wypadek” wyłudzili od dwóch kobiet w sumie ponad 110 tys. zł – poinformowała w czwartek (20 czerwca) lubuska policja.

Do 72-letniej kobiety na telefon stacjonarny we wtorek (18 czerwca) zadzwoniła kobieta. Powiedziała, że jest policjantką z komendy w Żarach. Poinformowała seniorkę, że jej córka spowodowała śmiertelny wypadek. Miała w nim zginąć kobieta w ciąży.

– powiedziała kom. Aleksandra Jaszczuk z biura prasowego policji w Żaganiu. Dodała, że córka ma trafić do aresztu. Potrzeba jednak 150 tys. zł, żeby pozostała na wolności.

Wystraszona 72-latka powiedziała, że ma tylko 60 tys. zł. Oszustka dodała, że po pieniądze przyjedzie policjant, a kobieta ma się nie rozłączać. Tak się stało. Po pewnym czasie kobieta z mężem domyślili się, że zostali oszukani.

– Kobieta zadzwoniła do córki dowiadując się, że nie było żadnego wypadku. Niestety było już za późno

– powiedziała kom. Jaszczuk.

W tym samym czasie do 81-latki także zadzwoniła kobieta. Powiedziała, że córka spowodowała wypadek, a poszkodowana osoba ma złamany kręgosłup i nie wiadomo czy przeżyje. Oszustka podszywająca się pod córkę 81-latki dodała, że ma problemy z mówieniem, bo wybiła zęby. Wtedy przekazał telefon innej kobiecie.

– Kobieta zapytała czy to jest oszustwo. Na to rozmówczyni powiedziała, że jak rozmowa ma tak wyglądać to nie poprowadzi sprawy