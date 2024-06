Na świętoszowskim poligonie trwa ćwiczenie pod kryptonimem „Litani 24”. W certyfikacji biorą udział żołnierze 10 zmiany Polskiego Kontyngentu UNIFIL w Republice Libanu. Już za blisko trzy miesiące będą oni wykonywać zadania poza granicami Polski.

Głównym celem kilkudniowego przedsięwzięcia jest sprawdzenie gotowości wojska do wylotu w strefę działań. Zakres obejmujący weryfikację ich gotowości jest rozległy i obejmuje wiele obszarów od działań związanych ze współpracą z ludnością cywilną począwszy. Mundurowi ćwiczyli także procedurę mascal, czyli sytuację kiedy jest wielu rannych i trzeba dokonać podziału priorytetów ewakuacji i opieki medycznej. Obecnie zadania w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Republice Libanu wykonują wojskowi z 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. Już za chwilę zmienią ich świętoszowscy pancerniacy. Oprócz nich to także specjaliści z wielu jednostek wojskowych z całego kraju. – Wielu z nas ma już doświadczenie misyjne, jednak do każdego kolejnego wyjazdu w rejon misji przygotowujemy się jakbyśmy udawali się tam po raz pierwszy – mówi podpułkownik Michał Fabiszewski, który będzie dowodził 10. zmianą kontyngentu:

Dodajmy, że żołnierze ze Świętoszowa do Libanu wylecą we wrześniu.

https://youtu.be/kx5a7ctvSxE