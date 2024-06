Nowelizacja przepisów o NCBR z 26 stycznia br. jest niekonstytucyjna. Do głosowania nie dopuszczono dwóch posłów – Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika – orzekł w środę (19 czerwca) Trybunał Konstytucyjny po rozpoznaniu wniosku prezydenta Andrzeja Dudy.

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pierwszy z serii prezydenckich wniosków kwestionujących – w trybie kontroli następczej – ustawy przyjęte przez Sejm po wygaszeniu mandatów poselskich Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Trybunał rozpatrzył wniosek dotyczący przepisów o NCBR.

– Niekonstytucyjność kontrolowanej ustawy nie jest jednak spowodowana tym, że została uchwalona przez Sejm bez udziału wszystkich 460 posłów, lecz tym, że dwóch posłów na skutek arbitralnych czynności marszałka Sejmu, niemających unormowania w obowiązującym w RP porządku prawnym, nie zostało dopuszczonych do procedowania, zwłaszcza do udziału w głosowaniu sejmowym poprzez dezaktywację kart i niewpuszczanie do budynku Sejmu