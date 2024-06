Łączą ich więzy krwi, ten sam zawód, ale i zamiłowanie do historii. Okuliści pracujący w 105. Kresowym Szpitalu Wojskowym w Żarach odtworzyli mundury lekarzy 1. Korpusu Polskiego dowodzonego przez generała Dowbor-Muśnickiego. Doktorzy Krzysztof i Zbigniew Kopocińscy są także autorami wielu monografii związanych z historią wojskowej służby zdrowia. Ostatnia ich publikacja dotyczy właśnie Szpitala Głównego 1. Korpusu Polskiego.

Pasjonaci munduru żołnierza polskiego dwudziestolecia międzywojennego i czasów późniejszych odtworzyli repliki uniformów oficerskich lekarzy na podstawie materiałów archiwalnych. Zaprezentowali je także podczas 16. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Lekarzy, który odbył się w Łodzi. Ich praca zebrała pozytywne opinie. Co więcej jest to pierwsza w Polsce rekonstrukcja umundurowania lekarzy tej formacji. – Zależy nam na tym, aby były one rozpoznawalne tak, jak na przykład ubiory legionowe – zaznaczają absolwenci Wojskowej Akademii Medycznej: