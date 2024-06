Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaprasza na zwiedzanie niedostępnych na co dzień obiektów archeologicznych. Spacery, gry, pikniki, warsztaty i wykłady czekają na tegorocznych uczestników Europejskich Dni Archeologii. W dniach 14 – 16 czerwca będzie można odwiedzić ponad 45 instytucji w całej Polsce (również w Lubuskiem) i aktywnie włączyć się w odkrywanie tajemnic przeszłości.

– Europejskie Dni Archeologii to ponad sto wydarzeń w całej Polsce, które są wspaniałą okazją do bezpośredniego kontaktu z zabytkami sprzed tysięcy lat. Zachęcam gorąco do udziału w zaplanowanych wydarzeniach. Warto wziąć udział w żywej lekcji historii i poznać tajniki pracy archeologów z bliska oraz odkryć bogactwo naszego archeologicznego dziedzictwa