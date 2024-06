Było 50 napaści na naszych żołnierzy w ostatnim czasie; jedna z tych napaści zakończyła się niestety tragicznie pierwszą śmiercią polskiego żołnierza na służbie w obronie Rzeczypospolitej od 2014 roku – powiedział prezydent Andrzej Duda otwierając posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białymstoku.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa w Białymstoku rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy szeregowego Mateusza Sitka, który zmarł w czwartek, po tym jak pod koniec maja został ugodzony nożem przez jednego z mężczyzn, którzy w grupie próbowali sforsować stalową zaporę na granicy z Białorusią.

Według Dudy, mamy do czynienia z intensywnymi napadami w ostatnim czasie na żołnierzy.

– powiedział prezydent.

Duda podkreślił, że jako prezydent RP nieustannie wspiera zarówno żołnierzy, jak i funkcjonariuszy.

– Często, nie tylko słowem, ale także i swoją obecnością przyjeżdżając na granicę, a także przyjeżdżając na różnego rodzaju spotkania z nimi. Po to, by umocnić ducha i przekonanie o tym, że to zadanie, które wykonują dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny i naszych współobywateli, jest tak naprawdę zadaniem jedynie słusznym