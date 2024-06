Premier Donald Tusk powiedział, że to wyborcy jego ugrupowania wygrali wybory do Parlamentu Europejskiego. Podczas wieczoru wyborczego Donald Tusk podkreślił, że jego ugrupowanie czekało aż 10 lat na taki sukces wyborczy.

„10 lat, dokładnie 10 lat czekaliśmy na to pierwsze miejsce na podium – jestem tak szczęśliwy! Brakuje mi słów wdzięczności dla tych wszystkich, którzy poszli dzisiaj do wyborów” – mówił.

„Ten wynik to dla nas wielkie zadanie” – tak prezes PiS Jarosław Kaczyński komentował sondażowe wyniki wyborów w trakcie wieczoru wyborczego w sztabie partii. Mówił, że PiS w kolejnych wyborach zdobywa podobne poparcie i kierownictwo ugrupowania wie, co trzeba zrobić, by te wyniki podnieść. „Droga do zwycięstwa jest otwarta” – mówił.

Gratulujemy KO wygranej w wyborach do PE, trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali – mówił w niedzielę lider Polski 2050 Szymon Hołownia. Od początku mówiliśmy, że wybory europejskie będą dla nas najtrudniejsze i to się potwierdza; traktujemy nasz wynik poważnie i z pokorą – dodał prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podczas wieczoru wyborczego lider Polski 2050 Szymon Hołownia gratulował Koalicji Obywatelskiej „spektakularnego” wyniku i wygranej w tych wyborach. „Trzymamy kciuki za to, żebyście to dobrze wykorzystali; będziemy was wspierać we wszystkim co dobre i co w Europie dzisiaj trzeba wypracować” – podkreślił.

Jak zauważył, na ostateczne wyniki należy poczekać do podliczenia wszystkich głosów, natomiast ze wstępnego wyniku wynika, że Trzecia Droga będzie miała czterech europosłów. „Natomiast doświadczenie ostatnich dwóch wyborów uczy nas, że z naszym wynikiem to trzeba jeszcze chwilę poczekać i on się zwykle okazuje lepszy niż ten, który widzimy z exit polli” – powiedział lider Polski 2050.

W tym kontekście podkreślał, że Trzecia Droga może otrzymać kolejny mandat w PE. „Wierzę, że będzie lepiej niż jest” – dodał lider Polski 2050.

W ocenie lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka jego ugrupowanie pokazało, że jest w stanie wygrywać, nie rezygnując ze swojej wyrazistości. Przeprowadziliśmy kampanię, w której powiedzieliśmy najwięcej krytycznych rzeczy o UE. Wyborcy to nagrodzili – powiedział podczas wieczoru wyborczego.

Komentując sondażowe wyniki wyborów podczas niedzielnego wieczoru wyborczego, Bosak wspomniał o ostatnich wyborach samorządowych. „Wielu nie wierzyło w to, że jesteśmy w stanie osiągnąć dobry wynik i poszerzyć bazę wyborczą – a przypomnę, że to się udało. Pomimo tego, że to były najtrudniejsze wybory, udało nam się w poprzednich wyborach poszerzyć bazę wyborczą. Pokazaliśmy, że ciężką pracą i docieraniem z prawdą, ale także nierezygnowaniem z żadnego ze swoich postulatów, punktów programu politycznego jesteśmy w stanie poszerzać swoją bazę wyborczą” – stwierdził.

Według sondaży exit poll Koalicja Obywatelska zdobyła 38,2 procent głosów. Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało 33,9 procent głosów, trzecie miejsce z wynikiem 12,9 Konfederacja i na czwartym miejscu znalazła się Trzecia Droga z wynikiem 8,2 procent. W głosowaniu, które zakończyło się o godz. 21.00 na piątym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 6,6 procent, a dalej Bezpartyjni Samorządowcy – 0,8 procent oraz Polexit – 0,3 procent.