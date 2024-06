O północy rozpoczęła się cisza wyborcza. W tym czasie nie można prowadzić agitacji wyborczej, zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych. W lokalu wyborczym zabronione jest eksponowanie symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Cisza wyborcza obowiązuje także w internecie.

Plakaty rozwieszone przed rozpoczęciem ciszy wyborczej nie muszą być zrywane. Nie wolno jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi, oklejony pojazd może natomiast stać. „To samo dotyczy stron internetowych: niedopuszczalne jest aktualizowanie czy publikowanie nowych treści” – powiedział szef PKW.

W czasie ciszy wyborczej nie wolno też publikować sondaży przedwyborczych dotyczących przewidywanych zachowań wyborców, wyników wyborów, jak i sondaży prowadzonych w dniu głosowania.

Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna.

Lokale wyborcze będą w niedzielę otwarte od godz. 7 do godz. 21. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zaapelowała do wyborców, aby w niedzielę jak najwcześniej udali się do lokali wyborczych, by uniknąć tworzenia się kolejek.

Miejsce głosowania można sprawdzić m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl.

Do lokalu wyborczego należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem, który pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania.

Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców. Zaświadczenie należy oddać komisji.

Otrzymamy jednostronnie zadrukowaną kartę do głosowania. Na dole karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania, wydrukowany odcisk pieczęci okręgowej komisji wyborczej oraz pieczęć obwodowej komisji wyborczej – karta bez pieczęci jest kartą nieważną. Prawy górny róg karty będzie ścięty – ma to ułatwić wyborcom głosowanie za pomocą nakładek w alfabecie Braille’a.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.