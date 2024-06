Na ostatniej prostej przed wyborami do europarlamentu była marszałek województwa, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Anna Polak przekonywała gorzowian do wzięcia udziału w niedzielnym głosowaniu i do poparcia jej kandydatury. Posłanka i kandydatka do europarlamentu spotkała się z mieszkańcami Gorzowa na Starym Rynku:

Do udziału w wyborach mieszkańców przekonuje także wojewoda lubuski Marek Cebula:

Od tego jak wielu nas zagłosuje zależy liczba mandatów w regionie – mówi radny Rady Miasta Gorzowa Jerzy Synowiec:

W trakcie niedzielnych wyborów wybierzemy 53 europosłów z Polski. W kadencji 2024-2029 europarlament będzie liczył łącznie 720 deputowanych.