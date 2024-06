W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żaganiu zorganizowano rodzinny festyn. Integracyjne wydarzenie plenerowe upłynęło pod znakiem sportu i wspólnych zabaw.

Podczas spotkania zorganizowano między innymi mecz nauczycieli z resztą świata. – To dobry czas na to, aby być razem i spędzić go w doskonałej atmosferze. Atrakcji jest dzisiaj mnóstwo – mówi dyrektorka placówki Katarzyna Nowotyńska:

Sami podopieczni ośrodka podkreślają, że takie spotkania odbywają się wiosną i latem często na świeżym powietrzu. – Jest super i aż się nie chce kończyć zabawy – dodają dzieci i młodzież:

We wspólną zabawę zaangażowały się także mamy, która wspierały w sportowej rywalizacji swoje pociechy. – Tu zawsze jest wyjątkowa atmosfera – mówią uczestniczki spotkania:

Dodajmy, że dużym zainteresowaniem cieszyła się także loteria fantowa.