Dziennikarze pytali szefa rządu, jaki będzie pierwszy temat, który komisja będzie starała się wyjaśnić, a także, czy będzie zajmować się wyłącznie przeszłością, czy również teraźniejszością, w tym m.in. niedawnym cyberatakiem na Polską Agencję Prasową, czy serią podpaleń w kraju.

– W sposób oczywisty komisja skoncentruje się na tym, co się zdarzyło, ale co ma bezpośredni, czy może mieć bezpośredni wpływ także na dzisiaj i na przyszłość, choćby poprzez funkcjonowanie, (…) jeśli okaże się, że funkcjonują nadal w życiu publicznym czy w administracji państwowej osoby, co do których komisja uzna, że mogą być osobami działającymi pod wpływem czy na zlecenie polityczne obcych państw