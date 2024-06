Miejska Biblioteka Publiczna imienia Papuszy w Żaganiu ogłasza nabór do nowego projektu pod nazwą „Zgrani – Turniej Gier Planszowych”. Działania książnicy dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Zgłoszenia udziału w zabawie można dokonać do 12 czerwca.

Projekt kierowany jest do młodzieży w wieku od 13 do 18 lat. – Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawych spotkaniach i integracji. Liczba uczestników jest ograniczona, więc nie warto zwlekać z decyzją – mówi dyrektorka biblioteki Magdalena Śliwak:

– Ruszamy w lipcu, ale zapisy już ruszyły. Chcemy spotykać się regularnie – zaznacza dyrektorka:

Dodajmy, że regulamin projektu dostępny jest w mediach społecznościowych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żaganiu.