– Moje pokolenie dokładnie pamięta, o co chodziło 4 czerwca 1989 r. Chodziło o to, aby tutaj była Polska, a nie Rosja. I Lech Wałęsa i 10 mln Polek i Polaków razem z nim zdecydowali o tym, że tutaj jest Polska i że tu będzie Polska na wieki

– Zwołałem was dzisiaj z głębokim przekonaniem, że 4 czerwca to jest jeden z najważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej. (…) Mówię o tym 4 czerwca sprzed 35 lat

Zwołałem was dzisiaj z głębokim przekonaniem, że 4 czerwca to jeden z najważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej – powiedział premier Donald Tusk na wtorkowym wiecu PO na placu Zamkowym w Warszawie w rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 1989 r.

2. Tusk: w 1989 r. chodziło o to, aby tu była Polska, a nie Rosja; dziś jesteśmy tu, aby tamten ład nie wrócił

Historia 1989 roku to było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny; chodziło o to, aby tutaj była Polska, a nie Rosja; dzisiaj jesteśmy tutaj po to, żeby tamten ład nie wrócił – mówił we wtorek (4 czerwca) premier Donald Tusk podczas wiecu na placu Zamkowym w Warszawie.

W swoim wystąpieniu szef PO, premier Donalda Tusk, podkreślał, że 4 czerwca 1989 roku to jeden z najważniejszych dni w historii Rzeczpospolitej. Zwracał też uwagę, że na obecny jest „bohater naszej ojczyzny” – b. prezydenta Lecha Wałęsy.

– powiedział premier.

– Historia 1989 r. to było wypędzanie sowieckiego systemu z naszej ojczyzny. Dzisiaj jesteśmy tutaj – także Lech Wałęsa – po to, żeby tamten ład nie wrócił tutaj

– mówił lider PO.

W tym kontekście podkreślał, że wybory 9 czerwca, będą równie ważne jak te, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku.

– Uwierzcie mi – tam, na Kremlu dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa

– podkreślił Tusk.

– To w waszych rękach, a dokładniej – w waszych długopisach – 9 czerwca będzie ta siła, ta moc, która pozwoli znowu i znowu uwierzyć nam w Polsce i uwierzyć wszystkim we Europie i na Zachodzie, że tu ludzie nie kapitulują przed złem, że tu ludzie się nie poddają, że jak widzimy zło, to chcemy być silni

– powiedział szef rządu.

Tusk nawiązał też do sytuacji na naszej wschodniej granicy, gdzie – jak podkreślał – sytuacja coraz trudniejsza z uwagi na zorganizowaną presję ze strony Moskwy i Mińska.

– Rozrywa mi serce głos tych wszystkich, którzy nie chcą patrzeć, nie chcą tolerować żadnego cierpienia, nikogo na polskiej ziemi

– powiedział Tusk zapewniając, że jego rząd chce wysłać na wschodnią granicę więcej ludzi, sprzętu i pieniędzy, żeby wszystkie osoby jej strzegące były tak wyposażone i tak wyszkolone, aby były gotowe do niesienia pomocy tym, którzy znaleźli się po naszej stronie i takiej pomocy potrzebują.

Tusk podkreślał, że polscy żołnierze i funkcjonariusze bronią polskiej granicy przed prowokacjami, nielegalnymi grupowymi przejściami, narastającą agresją, dywersją, wojną hybrydową.

– Tam się toczy wojna każdego dnia, każdej godziny, zorganizowana przez (Alaksandra) Łukaszenkę i (Władimira) Putina

– podkreślił zapewniając, że granica Polski jest bezpieczna.

Tusk odniósł się także do zapowiedzianych przed 15 października b.r. rozliczeń poprzedniej władzy i prosił zebranych o zrozumienie.

– Macie pełne prawo narzekać na to, że nie wszystko idzie tak szybko i tak sprawnie, jakbyście chcieli – przyznał. – Nawet jeśli nie zawsze jesteście zadowoleni ze mnie i moich ludzi, nie oddajcie im znowu kraju. Polska jest dla uczciwych, nie dla łajdaków, którzy sprzedaliby ojczyznę za 5 groszy

– powiedział.

Przypomniał też, że jedno z podjętych zobowiązań brzmiało „rozliczymy zło”.

– Chcecie szybciej? Będzie szybciej. Zobaczcie, każdego dnia dochodzą nowe fakty, każdego dnia mi i moim ludziom udaje się pobudzić do działania urzędników, prokuraturę, policję

– przekonywał premier.

Na wiecu głos zabrał również Lech Wałęsa, który mówił, że wybory 4 czerwca 1989 r. to był sukces całego narodu. Przekonywał też, że nadszedł czas, by udało się odnieść sukces kolejnemu pokoleniu, szczególnie premierowi Donaldowi Tuskowi. B. prezydent apelował jednocześnie do zebranych, by „szanowali Tuska”, którego polityczni wrogowie próbują przedstawić jako niemieckiego agenta.

– Proszę was, błagam was, dajcie szansę 8 lat Tuskowi i jego drużynie

– apelował.

Podczas wiecu na scenie pojawili się również wiceministra sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz oraz wiceprzewodniczący PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, którzy apelowali o udział w wyborach.

– Już nigdy nie damy sobie odebrać demokracji. (…) Tak, jak wygraliśmy 15 października, tak wygramy 9 czerwca i w każdych kolejnych wyborach

– mówił Trzaskowski.

Wiec PO obserwował m.in. poseł PiS Waldemar Buda. Polityk PiS zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcia oraz nagrania z wiecu PO, zwracając uwagę, że pojawili się tam również protestujący z ruchu Obywatele RP, którzy głośno domagali się zaprzestania pushbacków na granicy polsko-białoruskiej. Protestujący skandowali hasła: „Na granicy umierają ludzie”, „Koalicja – macie krew na rękach”, a także mieli ze sobą transparenty z napisem: „Zatrzymać i rozliczyć zbrodnie na granicy polsko-białoruskiej” i „Na granicy umierają ludzie – Polsko, bądź ludzka”.

Posłuchajcie co krzyczy tłum. pic.twitter.com/8RqBWqdwTH — Waldemar Buda (@waldemar_buda) June 4, 2024

"Koalicja macie krew na rękach"

Grubo. pic.twitter.com/M55Cv4bVnF — Waldemar Buda (@waldemar_buda) June 4, 2024

– Wielka kontrmanifestacja, która zagłusza premiera Tuska. Ma mnóstwo przeciwników. Wystarczyło pięć miesięcy, zobaczcie, co się dzieje na ulicach. Protest przeciwko demonstracji premiera Donalda Tuska – relacjonował w mediach społecznościowych poseł PiS. – Kilka tysięcy osób domaga się realizacji 100 Konkretów. Widać duże zdezorientowanie elektoratu Koalicji Obywatelskiej

– dodał.

Kilka tysięcy osób domaga się realizacji 100Konkretów.

Widać duże zdezorientowanie elektoratu Koalicji Obywatelskiej. pic.twitter.com/nkZhLw6b4f — Waldemar Buda (@waldemar_buda) June 4, 2024

Wielki protest przeciwko demonstracji @donaldtusk!

Naród się budzi! pic.twitter.com/ZvPpqcPK47 — Waldemar Buda (@waldemar_buda) June 4, 2024

Rzeczniczka prasowa stołecznego ratusza Monika Beuth poinformowała PAP, że według szacunków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w wiecu wzięło udział ok 25-30 tys. osób.