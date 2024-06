W wieku 78 lat zmarł Jan Szurmiej – reżyser i aktor, dyrektor artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Artysta miał w swoim dorobku ponad sto realizacji reżyserskich oraz wiele ról filmowych i teatralnych.

Informację o śmierci artysty zamieścił w poniedziałek na swojej stronie internetowej Teatr Polski we Wrocławiu.

Jan Szurmiej urodził się w 1946 r. w Jaworze na Dolnym Śląsku. W latach 50. XX wieku uczęszczał do Szkoły Baletowej przy Operze Wrocławskiej. W latach 1965–1971 był aktorem Teatru Pantomimy Gest we Wrocławiu. W 1976 zdał egzamin eksternistyczny dla aktorów dramatu w Warszawie. Od lat 70. do początku lat 90. związany był z Teatrem Żydowskim w Warszawie.

W latach 1990–1993 Jan Szurmiej był dyrektorem artystycznym Teatru Muzycznego Operetki Wrocławskiej, która zmieniła profil artystyczny i stała się Teatrem Muzycznym „CAPITOL” powracając do przedwojennej nazwy tego obiektu.

Jan Szurmiej był głównym reżyserem Opery Wrocławskiej oraz starszym wykładowcą Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W latach 1992–1994 był dyrektorem naczelnym i artystycznym Operetki Warszawskiej której formułę artystyczną zmienił w Teatr Muzyczny „ROMA” powracając do przedwojennej nazwy tego obiektu. W latach 1996–1997 reżyser Teatru Żydowskiego w Warszawie. Jan Szurmiej był twórcą i wieloletnim dyrektorem artystyczny Festiwalu im. Anny German w Zielonej Górze.

Od 2020 r. Szurmiej był dyrektorem artystycznym Teatru Polskiego we Wrocławiu.

– Wcześniej wielokrotnie tworzył spektakle na wrocławskich scenach. Miał w swoim dorobku ponad sto realizacji reżyserskich, a także wiele ról filmowych i teatralnych. Był twórcą wielokrotnie nagradzanych przedstawień, bijących rekordy popularności u szerokiej widowni w kraju i za granicą

– napisali w informacji o śmierci artysty zespół i dyrekcja Teatru Polskiego we Wrocławiu.

Szurmiej był znawcą kultury żydowskiej i to właśnie temu zagadnieniu poświęcił znaczną cześć swojej twórczości. Artystycznie związany z teatrami Warszawy, Krakowa, Wrocławia, Gdyni i Szczecina.

W 2005 r. Szurmiej otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Został też uhonorowany srebrnym, a później złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.