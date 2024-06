Zespół Edukacyjny w Podmoklach Małych od maja realizuje projekt Aktywna szkoła. Jest to akcja Ministerstwa Sportu i Turystyki kierowana nie tylko do dzieci w wieku szkolnym ale i do dorosłych. Ma ona na celu jak najpełniejsze wykorzystanie przyszkolnej infrastruktury sportowej.

– Niedawno oddano do użytku nową halę sportową przy naszej placówce. Chcemy to wykorzystać – mówi dyrektor Zespołu Edukacyjnego Elżbieta Ryczek:

Dodajmy, że w programie Aktywna szkoła ministerstwo przewidziało również różnego rodzaju konkursy.