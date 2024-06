Zaznaczył też, że skoro przez wiele lat mieszkańcy terenów przygranicznych żyli z granicy, teraz rząd musi im zapewnić bezpieczeństwo, ale także to, żeby żyli z budowy „Tarczy Wschód”.

Nawiązał także do tego, że od wtorku w 27 miejscach na Podlasiu zostaną wyznaczone strefy zamknięte.

Dodał, że w ubiegłym roku doszło do 80 tys. incydentów w cyberprzestrzeni, a w tym roku może ich być nawet da razy więcej. Do tego dochodzi sabotaż i dywersja na terenie Polski, ale także na terenie państw bałtyckich.

– Atak z piątku z fałszywą informacją o mobilizacji, która zresztą zawierała błąd, bo to prezydent, a nie premier ogłasza w Polsce mobilizację, to jeden z takich incydentów, które mają wywołać zaniepokojenie, poczucie chaosu, panikę. Proszę wszystkich o weryfikację informacji, które pojawiają się internecie, niewierzenie szczególnie w przestrzeni internetowej wielu fałszywym kontom, które powstały tylko żeby siać chaos i zamęt

Kosiniak-Kamysz zwrócił się do Polaków z apelem, by byli czujni i odporni na dezinformację. W piątek w serwisie PAP dwukrotnie ukazała się depesza zawierająca nieprawdziwą informację, jakoby premier Donald Tusk zapowiedział mobilizację wojskową od lipca.

Kosiniak-Kamysz powiedział też, że ostatnie dni to najpoważniejszy atakiem hybrydowy ze wszystkich dotychczasowych. Dodatkowo od kilku miesięcy narasta intensywność prób przekraczania granicy.

– Coraz częściej dochodzi do bandyckich ataków na żołnierzy, na Straż Graniczną, na policjantów strzegących polskiej granicy. Samo przekroczenie granicy jest złamaniem prawa, a atak fizyczny jest niedopuszczalny i spotka się z odpowiedzią z naszej strony. Podjęliśmy decyzję o wzmocnieniu granicy, o skierowaniu dodatkowych sił i wyposażeniu żołnierzy w dodatkowy sprzęt ochronny. Służbę na granicy pełni około 8 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji

Dodał, że do walki z tłumem uruchomione zostały dodatkowe siły policji.

– W ciągu 24 godzin najlepsi komandosi, czerwone berety, najbardziej doświadczeni żołnierze, którzy służyli na misjach w Afganistanie, w Iraku, ale mają też ogromne doświadczenie wynikające z misji stabilizacyjnej w Kosowie, gdzie uspokajanie tłumu to jest przede wszystkim zadanie sił stabilizacyjnych. Dlatego są do tego najlepiej przygotowani i wyszkoleni, zarówno 25. Brygada, jak i 6. Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa w szybkim tempie uruchomiła swoich najlepszych ludzi, którzy już dzisiaj są na granicy. Jest tam rzucony też najlepszy sprzęt.

Wicepremier powiedział, że dodatkowi żołnierze dotarli na granicę już w środę. To wojskowi z 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej.

– Był to jeden z najbardziej intensywnych poranków, a tak naprawdę nocy dla polskiej obrony powietrznej. Intensywność zdarzeń na Ukrainie była ogromna

– Jesteśmy po intensywnej nocy, kiedy na całym terytorium Ukrainy miał miejsce alarm powietrzny” – powiedział w sobotę rano Kosiniak-Kamysz. „Doszło do ataków rakietowych. Uruchomione było lotnictwo dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, a ataki objęły też obwody graniczące bezpośrednio z terytorium Rzeczpospolitej. Polska obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa była w pełnej gotowości. Uruchomione zostały wszystkie systemy

Minister obrony odwiedził w sobotę garnizon 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie). Na spotkaniu z dziennikarzami odniósł do wydarzeń ostatnich dni w Polsce i na Ukrainie. W nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowy ze strony Rosji objął całe terytorium Ukrainy. Uderzenia przeprowadzono z użyciem rakiet manewrujących, bezzałogowych statków powietrznych Shahed oraz rakiet balistycznych wystrzelonych z rejonu Morza Czarnego.

Na granicy z Białorusią służbę pełni ok. 8 tys. żołnierzy i funkcjonariuszy – poinformował w sobotę wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Powiedział też, że w związku z atakiem lotniczym na Ukrainę polska obrona powietrzna miała „jedną z najbardziej intensywnych nocy”.

3. Podlaskie/ Samorządy i Białowieski PN zaniepokojone planami utworzenia strefy buforowej

Samorządy z powiatu hajnowskiego są zaniepokojone decyzjami rządu ws. ograniczenia przebywania na terenie przy granicy z Białorusią; obawiają się strat finansowych w lokalnej turystyce. Białowieski PN chce przynajmniej zmiany granic strefy buforowej. Powstał apel do premiera.

Utworzenie strefy buforowej o szerokości ok. 200 metrów od linii granicy zapowiedział w minioną środę premier Donald Tusk. Decyzja jest efektem coraz większej presji migracyjnej i ataków na polskie służby. We wtorek żołnierz został pchnięty nożem przez migranta znajdującego się po białoruskiej stronie stalowej zapory; trafił do szpitala. Tylko w ostatnich dniach w takich atakach ucierpiało też kilku innych żołnierzy i funkcjonariuszy SG.

Ukazał się już projekt rozporządzenia MSWiA w tej sprawie. Nie ma w nim mowy o strefie buforowej, a o wprowadzeniu czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przy granicy z Białorusią. Zgodnie z rozporządzeniem miałoby ono objąć 27 miejsc w części województwa podlaskiego. To miejscowości oraz tereny wokół nich w powiecie hajnowskim i białostockim. Zakaz – zgodnie z projektem – miałby obowiązywać od 4 czerwca przez 90 dni.

W odpowiedzi na ten projekt przedstawiciele samorządów powiatu hajnowskiego wydali wspólne stanowisko ws. czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej, w którym wyrazili „głębokie zaniepokojenie”. Podpisali je m.in. starosta hajnowski, burmistrz Hajnówki, wójtowie: Narewki, Białowieży i Dubicz Cerkiewnych oraz sekretarz gminy Czeremcha.

Jak podkreślono w stanowisku, które skierowali do premiera RP, powiat hajnowski utrzymuje się głównie z turystyki, a „magnesem” jest Puszcza Białowieska i Białowieski Park Narodowy. Natomiast zakazem przebywania ma być objęte – jak wymieniono – część Białowieży i niektóre szlaki turystyczne w parku. „Objęcie zakazem wstępu części kompleksu leśnego to jednocześnie odcięcie od źródła utrzymania hotelarzy, właścicieli agroturystyk, restauracji, producentów produktów lokalnych, przewodników i innych osób utrzymujących się z turystyki” – zaznaczyli samorządowcy.

– Tylko my – mieszkańcy powiatu hajnowskiego wiemy, że wprowadzenie zakazu przebywania w strefie przygranicznej, oznacza koniec sezonu turystycznego

– podkreślono w stanowisku.

Samorządowcy odnieśli się w ten sposób do wcześniejszych rozporządzeń wprowadzanych w związku z kryzysem migracyjnym na polsko-białoruskiej granicy, a zakazujących przebywania na określonych terenach przygranicznych. Samorządowcy zaznaczyli, że skutki tamtych decyzji odczuwają do dziś, a marka Puszczy Białowieskiej wciąż jest odbudowywana. Wskazali też, że wprowadzenie zakazu przebywania, to także negatywne skutki dla samorządów, które w związku ze zmniejszeniem dochodów branży turystycznej, będą miały mniejsze wpływy z podatku dochodowego.

Samorządowcy uważają, że projekt rozporządzenia, który powstał bez konsultacji z nimi, to pominięcie ich zdania.

– A to właśnie my poniesiemy skutki decyzji, które zostają podjęte w błyskawicznym tempie, które być może są oparte na błędnych przesłankach i przede wszystkim, co podkreślamy raz jeszcze, nie są poparte rozmowami

– zaznaczyli w liście.

Ich zdaniem strefa buforowa nie może dotyczyć miejscowości oraz ważnych obiektów i szlaków turystycznych, natomiast popierają ją w części kompleksów leśnych. Jak podkreślili, w tych miejscach strefa buforowa w odległości 200 metrów od granicy „może i powinna być większa”.

Negatywne skutki ograniczeń, które ma wprowadzić rozporządzenie MSWiA, chce ograniczyć też Białowieski Park Narodowy. Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych, przekazał do resortu klimatu i środowiska propozycję zmiany granic wyznaczonej strefy buforowej przebiegającej na terenie parku.

– Ma to na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na prowadzenie działalności przez społeczności lokalne. Zgłoszone przez BPN propozycje są przedmiotem konsultacji międzyresortowych

– podał BPN.

Zapowiedzi rządu niepokoją też mieszkańców powiatu. Na środowym briefingu premiera Donalda Tuska oraz szefów MON i MSWiA w Dubiczach Cerkiewnych pytanie próbowała im zadać mieszkanka tej miejscowości; pytań jednak nie przewidywano. Stojąc w strefie dla mediów kobieta krzyczała zwracając się do szefa rządu – odnosząc się do planów zabezpieczenia granicy z Białorusią w ramach tzw. Tarczy Wschód – co te plany oznaczają dla mieszkańców, kiedy przedstawiciele rządu się z nimi spotkają i „co to znaczy, że mieszkańcy mają żyć z bezpieczeństwa”.

Swoje zaniepokojenie decyzjami wyraziły też organizacje pozarządowe, które niosą pomoc humanitarną przy polsko-białoruskiej granicy. Jak napisała w mediach społecznościowym Grupa Granica, wprowadzenie zakazu przebywania uniemożliwi pomoc migrantom, a służby – jak zaznaczyli aktywiści – „będą mogły bezkarnie stosować wywózki”.

– Jednocześnie władza zasłoni nam oczy – abyśmy nie mogli dokumentować aktów przemocy i łamania praw człowieka ani patrzeć służbom na ręce

– podkreśliła Grupa Granica.

W sobotę rano do decyzji ws. zakazu przebywania odniósł się w mediach społecznościowych marszałek Sejmu, lider Polski 2050 i poseł z okręgu białostockiego Szymon Hołownia. Jego zdaniem, mieszkańcy i przedsiębiorcy z terenów przygranicznych, które mają zostać znowu zamknięte, muszą – jak podkreślił – „natychmiast otrzymać wsparcie finansowe od rządu”.