Wracamy do tematu.

Prezeska Fundacji BawMy Katarzyna Truszkiewicz zaprosiła do udziału w warsztatach teatralnych osoby z niepełnosprawnościami. Aktorka Teatru Lubuskiego Elżbieta Donimirska od lat współpracująca ze Stowarzyszeniem Syndrom, nie ukrywa wzruszenia opowiadając o pracy z wyjątkowymi aktorami. Gestem, spojrzeniem, ruchem czasami można pokazać więcej niż powiedzieć słowami.

Przekonali się o tym ci, którzy obejrzeli przedstawienie „Drzewo, które umiało dawać” wystawione na deskach Teatru Lubuskiego. Żyjemy w globalnych czasach w globalnym świecie. Nie mamy czasu dla siebie, jeszcze trudniej znaleźć go dla innych. Jednak są takie przestrzenie i tacy ludzie, którzy mogą, a przede wszystkim chcą zajrzeć do świata innych ludzi, poznać ich wrażliwość i potrzeby. Najlepiej udaję się to poprzez sztukę.