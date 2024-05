Biden: Wybory to jedyny sposób, by nie dopuścić Trumpa do Białego Domu

Zarzuty mające wagę przestępstwa są obarczone maksymalną karą do roku więzienia, lecz o wymiarze kary zdecyduje prowadzący sprawę sędzia Juan Merchan podczas rozprawy 11 lipca. Większość komentatorów nie spodziewa się, by Trump został skazany na karę więzienia, lecz wśród możliwych scenariuszy wymieniany jest np. areszt domowy, czy dozór. Po ogłoszeniu wyroku Trump będzie mógł się od niego odwołać, a w międzyczasie będzie przebywał na wolności.

Prokuratura zarzucała Trumpowi, że ukrywając zapłatę 130 tys. za milczenie Daniels na temat ich rzekomego stosunku, ówczesny kandydat Republikanów starał się nielegalnie wpłynąć na wybory. Przysięgli zgodzili się ze śledczymi, że klasyfikując faktury dla pośredniczącego w transakcji ówczesnego prawnika Michaela Cohena jako zapłatę za usługi prawne, Trump złamał prawo z intencją popełnienia kolejnego przestępstwa, w tym złamania przepisów dotyczących finansowania kampanii wyborczych. Werdykt zapadł po niecałych dwóch dniach obrad ławników i po trwającym ponad miesiąc procesie.

Trump został tym samym pierwszym w historii prezydentem USA skazanym w sprawie karnej.

Tuż po wydaniu wyroku, były prezydent ogłosił decyzję ławy przysięgłych jako „haniebną”.

– powiedział Trump po zakończeniu jego procesu karnego w jego sprawie.

– oznajmił Trump.

Zarzucił też, że proces prowadzony przez władze stanowe Nowego Jorku był dziełem administracji Bidena, by zaszkodzić politycznemu przeciwnikowi.

– zadeklarował.

Trumpowi wtórował spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson, który określił proces jako motywowany politycznie.

– powiedział w oświadczeniu Johnson, oskarżając administrację Bidena o „stosowanie wymiaru sprawiedliwości jako broni”.

Sam prezydent ograniczył się do jednozdaniowego komentarza na platformie X.

Dalsza część tekstu pod postem

There’s only one way to keep Donald Trump out of the Oval Office: At the ballot box.

Donate to our campaign today: https://t.co/aJXS9oti0a

— Joe Biden (@JoeBiden) May 30, 2024