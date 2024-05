Żołnierze z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa wchodzący w skład 10 zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Republice Libanu przygotowują się do wyjazdu i wykonywania zadań w tym dalekim kraju. Na przyległym do jednostki poligonie szkolili się u boku policjantów z samodzielnego pododdziału prewencji z Legnicy.

W kraju, do którego polecą mundurowi coraz częściej dochodzi do zamieszek i demonstracji. Dlatego żołnierze uczyli się technik prewencyjnych, których celem jest zapanowanie nad tłumem. Zakres przygotowań do wyjazdu jest szeroki. Obejmuje między innymi poznawanie kultury i zwyczajów islamskich. To także działanie podczas wykonywania patrolu oraz współdziałanie w zwartych formacjach. – Te techniki są ważne. Przyglądamy się temu, co pokazują nam funkcjonariusze, a potem ćwiczymy pod ich okiem do pełnego opanowania – mówią wojskowi:

Dodajmy, że trzon 10. zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego UNIFIL w Republice Libańskiej stanowią żołnierze ze świętoszowskiej brygady.