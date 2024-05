„Zanocuj w lesie” to projekt, dzięki któremu już od 1 maja do dyspozycji miłośników bushcraftu i survivalu Lasy Państwowe udostępniły ponad 600 tys. ha w 425 nadleśnictwach. Dotychczas takich legalnych miejsc do nocowania w lasach było tylko 46. Nadleśnictwo Wymiarki wyznaczyło w ramach akcji dwa obszary w leśnictwach Wymiarki i Zabłocie.

– Zanim jednak miłośnicy takiej formy wypoczynku wybiorą się do lasu muszą spełnić kilka warunków – przypomina Anna Basiura z Nadleśnictwa Wymiarki.

Leśnicy zalecają też sprawdzanie prognoz pogodowych, a przede wszystkim przestrzeganie leśnego savoir-vivre. Wszelkie informacje dotyczące akcji „Zanocuj w lesie” są na stronach internetowych nadleśnictw.