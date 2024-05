12 osób trafiło do szpitala po wypadku na ulicy Bałtyckiej w Olsztynie, gdzie wywrotka staranowała miejski autobus i auta osobowe – podał rzecznik warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański. Według niego stan pięciu z tych osób określono jako zagrażający życiu.

Do wypadku doszło w poniedziałek pod wieczór (27 maja) na ul. Bałtyckiej, na wysokości szkoły ekonomicznej. Ciężarowa wywrotka do przewozu żwiru, jadąca w kierunku centrum Olsztyna, staranowała najpierw cztery samochody osobowe stojące na światłach. W wyniku uderzenia jedna z osobówek dachowała. Następnie ciężarówka uderzyła w tył autobusu miejskiego, w którym było 16 osób. Uszkodziła też wiatę przystankową i zjechała z nasypu wysokości ok. 4 metrów.

Rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiej straży pożarnej Grzegorz Różański przekazał PAP, że 12 osób poszkodowanych w tym wypadku trafiło do szpitala. Dodał, że wśród nich było pięć osób, które były przytomne, ale ich obrażenia określono jako zagrażające życiu.

Wśród poszkodowanych są osoby niepełnoletnie. Stan kierującego wywrotką nie zagraża życiu. Jak podała policja, kierowca ciężarówki był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na miejscu zdarzenia było 12 samochodów pożarniczych i 48 strażaków, załogi karetek i policjanci. Po wypadku zamknięta jest ul. Bałtycka od skrzyżowania z ul. Jeziorną do wjazdu na Likusy. Z ciężarówki i uszkodzonych samochodów wyciekło na jezdnię dużo płynnych substancji, które neutralizują strażacy.