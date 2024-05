Orlen rozpoczął rekrutację do programu letnich, płatnych praktyk dla studentów i absolwentów uczelni wyższych. Przygotowano 25 miejsc. Jak podał w piątek koncern, zgłoszenia na praktyki, które odbywać się będą w jego zakładzie głównym w Płocku (Mazowieckie), można składać do 5 czerwca.

– Ruszyła rekrutacja do programu letnich praktyk. W tym roku w Płocku dla studentów i absolwentów uczelni wyższych przygotowano aż 25 miejsc. Spółka na chętnych czeka do 5 czerwca

– ogłosił w piątek Orlen.

Wyjaśnił, że program skierowany jest do studentów, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem kariery w koncernie.

– Letnie praktyki to doskonała okazja, aby zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie w przyszłości

– podkreślono w informacji.

Jak zapowiedział Orlen, „trzymiesięczne płatne praktyki realizowane będą od lipca do września”. Według koncernu, chętni mogą wybrać ich profil: produkcję w obszarach rafinerii i petrochemii lub zajęcia w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości. Wsparcie merytoryczne praktykantom zapewniać będą indywidualni opiekunowie.

Na praktyki aplikować można poprzez stronę internetową: >>www.orlen.pl/pl/kariera/oferty-pracy#Praktyki_i_sta%C5%BCe<< do 5 czerwca. Ze wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 25 osób.

Orlen podał, że planowane praktyki na instalacjach produkcyjnych odbywać się będą na terenie jego głównego zakładu produkcyjnego w Płocku. Uczestnicy poznają m.in. procesy produkcji paliw i petrochemikaliów, funkcjonowanie istniejących oraz nowobudowanych instalacji.

Oferta skierowana jest do studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni wyższych.

– Aby zostać przyjętym na praktyki na instalacjach produkcyjnych należy być absolwentem lub studentem ostatnich lat. Preferowane na tym stanowisku kierunki studiów to: chemia, technologia chemiczna, automatyka, mechanika przemysłowa, inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna, inżynieria przemysłowa

– zaznaczył koncern.

Jak wyjaśnił Orlen, praktyki w Biurze Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości odbywać się będą w jego Centrum Badawczo – Rozwojowym, także w Płocku.

– Do zadań praktykantów należeć będzie m.in. wykonywanie dedykowanych elementów procesu badawczego w zakresie syntezy organicznej związanej z otrzymywaniem zaawansowanych petrochemikaliów

– wspomniał koncern.

Zapowiedział także, iż praktykanci wezmą udział w badaniach związanych zagospodarowaniem i przetwarzaniem frakcji pozostałości z przerobu ropy naftowej, a wszystkie zadania będą realizowane z użyciem nowoczesnej aparatury do badania przemian chemicznych.

– Preferowane kierunki studiów na tym stanowisku to: chemia, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa

– zaznaczył Orlen.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, który jest największym kompleksem rafineryjno-petrochemicznym w Polsce i jednym z największych tego tupu w Europie. W pobliżu zakładu w 2021 r. koncern otworzył Centrum Badawczo – Rozwojowe. Placówka zajmuje się m.in. optymalizacjami procesów produkcji oraz nowymi technologiami w segmentach petrochemii, rafinerii, a także w nisko i zeroemisyjnej energetyce.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech oraz w Austrii. Rozwija segment wydobywczy węglowodorów, ropy i gazu, segment petrochemiczny oraz odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój energetyki jądrowej. Do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Gdy w 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po wcześniejszej fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, zapisano m.in., że do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł.