Gmina Lubsko zakończyła przebudowę jednej z głównych arterii w centrum miasta. Drugi etap remontu ulicy Sportowej kosztował 1,5 miliona złotych. Miasto otrzymało na realizację robót środki zewnętrzne.

Inwestycja objęła odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do połączenia z ulicą Bohaterów. – Cieszy nas efekt końcowy prac. Zadanie realizowane było kompleksowo i objęło również to wszystko, co pod ziemią czyli również wodociąg – mówi burmistrz Janusz Dudojć:

– Konsekwentnie realizujemy plan związany z odnawianiem dróg na terenie miasta – zaznacza burmistrz Dudojć:

Dodajmy, że dofinansowanie do inwestycji sięgało 70 procent wartości całego zadania.