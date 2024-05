Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Mogą one dziś występować na przeważającym obszarze kraju – powiedział synoptyk IMGW Michał Kowalczuk:

Wydane przez IMGW ostrzeżenia są pierwszego, czyli najniższego stopnia.

Ostrzeżenia obowiązują od 13:00 do końca dnia. Wraz z burzami może spaść lokalnie do 35 milimetrów deszczu, a wiatr ma w porywach mieć prędkość do 75-u kilometrów na godzinę. Miejscami może spaść grad.